В Севастополе решили заплатить Порошенко и Коломойскому за национализированное имущество

Публикации за 30.03.17

В Севастополе принят законопроект, регламентирующий выплаты из горбюджета компенсаций предпринимателям за национализированное имущество. Среди этих предпринимателей – президент Украины Петр Порошенко, которому принадлежал Севастопольский морзавод, и одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский, экс-владелец пассажирского терминала аэропорта Бельбек, сети АЗС и нефтебазы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношениях в Севастополе» одобрен сегодня на заседании севастопольского правительства. Глава городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин пояснил, что документ был подготовлен по поручению правительства РФ. Его задача – обеспечить принятие нормативных актов по возмещению стоимости имущества в связи с прекращением прав прежних владельцев и возникновением права собственности у города Севастополя. Речь идет о постановлениях правительства Севастополя от 28 февраля 2015 года № 118-ПП и постановлении № 123-ПП.

Представители городских властей уточнили, что согласование проекта закона и постановления шло в несколько стадий при участии федеральных структур – главного правового управления администрации президента РФ и Минэкономразвития. Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев особо отметил, что было «прямое поручение правительства России – урегулировать этот вопрос» (о компенсации – прим. НД.) Пономарев добавил, что уже «совершенно точно» определен состав имущества, которое было национализировано: это, в том числе сеть АЗС и Севморзавод.

На комментарии спикера городского парламента Екатерины Алтабаевой о том, что в Севастополе процесс национализации «не проводился фактически в законном русле» ввиду отсутствия необходимых законодательных актов, врио губернатора Дмитрий Овсянников ответил, что нельзя «делать вид, что такие решения не принимались». Именно поэтому, указал он, городские власти должны урегулировать эти вопросы. «Проект закона внесем в законодательное собрание, далее ответственность будет лежать на депутатах», – заявил он.

Напомним, Севастопольский морской завод с 2010 года принадлежал структурам, подконтрольным Порошенко. В марте 2015 года решением правительства Севастополя завод был национализирован. После национализации мощности завода сначала были переданы новому ГУП, но позднее большая часть имущества перешла в долгосрочную аренду ЦС «Звездочка». В электронной декларации за 2015 год Порошенко задекларировал Севморзавод как свою собственность.

В сентябре 2014 года расположенные в Севастополе 16 АЗС, нефтебаза и газозаправочные станции, принадлежавшие Коломойскому, были изъяты за долги «Приватбанка». В декабре 2015 года городские власти объявили о создании ГУП «Городской автозаправочный комплекс» и открытии 16 заправок. Терминал аэропорта Бельбек был передан ГУП «Аэропорт Севастополь».

Севастополь, Зоя Березина

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