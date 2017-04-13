В Крыму бедным украинским олигархам не подают – Ахметов не исключение

Публикации за 13.04.17

Структурам украинского олигарха Рената Ахметова не удастся заполучить 500 миллионов долларов за национализированные активы в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве республики уверены в правомерности решения об изъятии, и считают его абсолютно законным.

Напомним, украинский энергохолдинг ДТЭК, входящий в состав подконтрольной Ахметову группы «Систем Кэпитал Менеджмент» объявил о запуске процедуры разрешения инвестиционного спора с властями России в связи с национализацией ПАО «Крымэнерго». Решение о национализации было принято в 2015 году, и вызвано нуждами обеспечить в Крыму энергобезопасность.

«Я думаю, что у Совета министров Крыма есть достаточные основания выпускать такое распоряжение. Поэтому, я думаю, что у ««Систем Кэпитал Менеджмент» шансы выиграть этот процесс – минимальны», – заявил на пресс-конференции в Симферополе замминистра промышленной политики Крыма Борис Кабаков.

Также Кабаков признал, что в Крыму работает достаточное количество крупных промышленных предприятий, среди собственников которых – представители украинского бизнеса. По мнению замминистра, такие объекты также важны для республики, как и другие предприятия, так как стабильно пополняют доходами казну Крыма.

«Такие предприятия есть, но я бы не хотел этот вопрос обсуждать. Украинские собственники являются конечными бенефициарами. На самом деле даже те предприятия, которые здесь существуют, это филиалы российских компаний, открытых, например, в Москве, и работающих в том числе в Северном Крыму. С этими предприятиями такая же работа как и со всеми другими предприятиями других отраслей промышленностей – каждое предприятие нам в Крыму важно, как плательщик, как предприятие, которое пополняет бюджет Крыма», – пояснил Кабаков.

Возможно, комментируют наблюдатели, украинского олигарха Ахметова воодушевил «севастопольский прецедент», где приняли законопроект, регламентирующий выплаты из горбюджета компенсаций предпринимателям за национализированное имущество. Среди этих предпринимателей – президент Украины Петр Порошенко, которому принадлежал Севастопольский морзавод, и одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский, экс-владелец пассажирского терминала аэропорта Бельбек, сети АЗС и нефтебазы.

Напомним, такое решение правительства Овсянникова вызвало возмущение у значительной части севастопольцев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.04.17

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