Ахметов потребовал у России 500 млн долларов за крымские активы

Публикации за 11.04.17

Украинский энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, начал процедуру разрешения инвестиционного спора с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убытки компании от национализации активов энергохолдинга в Крыму украинская сторона оценила в 500 млн долларов. В случае, если спор не будет разрешен путем переговоров, ПАО «ДТЭК Крымэнерго» грозит обратиться в международный арбитражный суд. На протяжении двух лет в холдинге активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы и разработкой юридической стратегии, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отметим, ПАО «Крымэнерго» до воссоединения Крыма с Россией являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии полуострова. В 2015 году с целью обеспечения энергобезопасности полуострова Госсовет Крыма принял решение о национализации «Крымэнерго».

Как сообщал «Новый День», в Киеве суд арестовал имущество энергохолдинга ДТЭК в ДНР и ЛНР. По решению суда вводится полный запрет на отчуждение, распоряжение и использование данного имущества.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.04.17

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