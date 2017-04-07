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Публикации за 07.04.17

Украинский суд арестовал предприятия Ахметова в Донбассе

Украинский суд арестовал предприятия Ахметова в Донбассе

В Киеве суд арестовал имущество энергохолдинга ДТЭК в ДНР и ЛНР.

Как передает корреспондент РИА , действия суда касаются всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий, являющихся имуществом энергохолдинга, принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову.

По решению суда вводится полный запрет на отчуждение, распоряжение и использование данного имущества. Перечень арестованного движимого имущества внесен в базы розыска МВД. «Информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России», – сообщает пресс-служба ДТЭК.

В энергохолдинг ДТЭК входят более 30 шахт, более 10 углеобогатительных фабрик, предприятия по дистрибуции электроэнергии, 10 ТЭС и 2 ТЭЦ. А в неподконтрольных Киеву республиках расположены угольные предприятия «Ровеньки антрацит», «Комсомолец Донбасс», «Свердловантрацит», Зуевская ТЭС, а также часть сетей «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПЭС «Энергоуголь». Как сообщал , в ответ на железнодорожную блокаду Донбасса в марте в ЛДНР национализировали 40 украинских предприятий, в том числе предприятия Ахметова.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.04.17

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