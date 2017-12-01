Зато в рейтинге: Украина последняя в Европе по уровню зарплат

Киев, Декабрь 01 (Новый День, Оксана Мурзина) – Украина заняла последнее место среди европейских стран по уровню средней заработной платы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежемесячный доход гражданина «Незалежной» в 23 раза меньше жителя Швейцарии.

К такому выводу пришел украинский блогер Владимир Корнилов, который провел собственное исследование на основе открытых данных.

В результате подсчетов выяснилось, что самыми высокими зарплатами в Европе могут похвастаться, помимо лидеров рейтинга – благополучных швейцарцев ( 4 тысячи 421 евро в месяц), граждане маленького Люксебурга (3 тысячи 159 евро) и немцы ( 2 тысячи 227 евро). Всего лишь на 2 евро от первой «тройки» отстали французы – 2 тысячи 225 евро.

Первенство в Восточной Европе по уровню зарплат у Польши. Среднестатистический поляк ежемесячно зарабатывает 746 евро.

У россиян доходы значительно ниже – 474 евро в месяц. У белорусов – 320 евро.

Средняя зарплата украинца – 190 евро. «Даже в Молдове, которая считается очень бедным государством, средняя зарплата повыше, чем в Украине – 216 евро в месяц», – отметил блогер.

Как уже сообщал «Новый День» в конце октября о безрадостных перспективах для украинцев заявляли эксперты международного агентства Moody's. По их прогнозам, в стране в 2017-2018 годах ВВП на душу населения будет оставаться наименьшим среди стран СНГ и составит чуть больше 2 тысяч долларов.

«Если ВВП на душу населения такой низкий, то это означает, что население продолжает оставаться очень бедным», – резюмировал директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира.

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