Украинские гастарбайтеры отказываются переводить деньги на родину

Уезжая за границу на заработки, украинцы все чаще предпочитают остаться там навсегда и перевезти своих родственников. Деньги, которые раньше «заробитчане» переводили на Украину, вкладываются в строительство собственных домов или на приобретение квартир на новом месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о новой тенденции заявил в эфире одного из украинских каналов глава ОО «Общественный аудит» Максим Гольдарб.

«После Майдана власть в стране заняли люди, нацеленные на отбор у граждан Украины денег. Власть отлично понимает, что человек не может прожить на те деньги, которые ему остаются. Значит, косвенно их устраивает та сумасшедшая убыль людей, которая происходит в Украине сегодня. Это смертность и выезд за рубеж.

Миллионы людей, два -три Киева работают за рубежом, уехали. Люди перестают пересылать сюда деньги, что говорит о том, что они не хотят сюда возвращаться, а откладывают их там и будут забирать туда своих родных и близких», – рассказал Гольдарб.

Накануне эксперты Киевского международного института социологии опубликовали результаты исследования, согласно которому 36% граждан «Незалежной» хотят уехать из страны.

С открытием европейской границы поток украинских гастарбайтеров только усилился.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 30.01.18

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