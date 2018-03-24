Главные иностранные инвесторы Украины – заробитчане, но не надолго

Украинские трудовые мигранты принесли в бюджет страны в 5 раз больше, чем инвесторы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Национальный банк Украины (НБУ) изменил методику оценки частных денежных переводов. Теперь во время оценки частных денежных переводов, НБУ будет учитывать не только отчетность официальных каналов перевода денег, но и результаты опросов, которые позволяют оценить объемы неформальных переводов – в наличной или товарной форме. По новым подсчетам переводы на Украину из-за границы в прошлом году составили около 9,3 миллиардов долларов. При этом иностранные прямые инвестиции составили лишь около 2 миллионов долларов.

Так, больше всего платежей поступило из Польши. А вот из России из-за ограничений на использование международных платежных систем официальные переводы сократились, возросла доля неформальных переводов.

По данным НБУ, с 2015 по 2017 годы гастарбайтеры перевели в «Незалежную» 23,8 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что заробитчане-инвесторы – не долгосрочное явление в «Незалежной»: в последнее время украинские гастарбайтеры отказываются переводить деньги на родину. Уезжая за границу на заработки, украинцы все чаще предпочитают остаться там навсегда и перевезти своих родственников. Деньги, которые раньше они переводили на Украину, вкладываются в строительство собственных домов или на приобретение квартир на новом месте.



Киев, Анастасия Зук



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