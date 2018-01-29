Украинцы считают, что у «Незалежной» есть враги пострашнее России

Каждый четвертый украинец не верит, что в ближайшем обозримом будущем «Незалежная» сможет «встать на ноги» как независимое государство. Среди оптимистов подавляющее большинство считает, что положительные сдвиги начнутся не ранее, чем через 10-15 лет. И только 16% тешат себя надеждой, что в ближайшие 5 лет в стране все наладится. Таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи отмечают: 36% граждан «Незалежной» хотят уехать из страны. 64% опрошенных заявляют, что такая мысль не приходила им в голову. При этом аналитики отмечают, что эти же 64% никогда не выезжали за пределы Украины и не могут сравнить жизнь за границей с тем, что происходит внутри страны.

Из желающих уехать около двух третей готовы покинуть Украину навсегда, остальные рассчитывают заработать за границей денег, чтобы, вернувшись на родину, открыть свое дело, купить жилье или оплатить образование детей. Многие заявляют, что на Украине им просто негде работать, поэтому они вынуждены отправлять на заработки за рубеж.

Выбирая страну для работы, украинцы при условии получения одинаковой зарплаты на первое место ставят Германию, на второе – Польшу. Эту тенденцию социологи объясняют низким уровнем жизни в «Незалежной»: средняя зарплата на Украине на ноябрь 2017-го составила 7 тысяч 479 гривен или 213 евро по актуальному курсу. Водитель грузовика или автобуса в Польше зарабатывает от 2800 до 4000 злотых или 700-900 евро в месяц. При этом работодатель готов его не только кормить и обеспечить жильем, но и оформить за него документы.

Кроме того, украинцы согласны отправиться на заработки в Канаду, США, Италию, Чехию.

На 7 месте Россия – туда готовы уехать около 5% украинцев. Кстати, в целом две трети граждан «Незалежной» не опасаются проявлений враждебности в отношении украинцев со стороны россиян.

Россию как виновницу украинских бед воспринимают только 14,5%. Среди главных врагов называют олигархов (42,5%), Раду (32,9%), правительство и лично президента Порошенко (по 26,3%), а также остальных чиновников.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.01.18

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