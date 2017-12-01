В Киеве предлагают «казнить» князя Владимира – «самозванец, узурпатор, враг народа»

Князя Владимира, крестившего Русь, на Украине сочли самозванцем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте Киевской рады разметили петицию с требованием снести памятник крестителю, установленный на Владимирской горке.

Среди грехов Владимира называются мать – «еврейская ключница», сомнительность его рождения от Святослава, вторжение в Киев, убийство «здешнего законного князя Ярополка», захват главного престола, казнь «на глазах простонародья полоцкого князя Рогволода» и насилие над его дочерью Рогнедой.

Но самым большим преступлением князя авторы петиции называют крещение Руси: «узурпатор народной власти» де осквернил веру предков, уничтожил кумиров и «актом крещения Руси нарушил даже христианские каноны, которые предусматривают добровольный и личный (а не коллективный) характер принятия христианства», – заявляется в петиции.

Кроме того, отмечается, что памятник князю поставили «во времена господства в Киеве царских сатрапов Московии (1853 год, время царя Николая I), а недавно 17-метровый монумент появился в центре Москвы, что только усугубило вину князя перед «Незалежной».

«Вместо него следовало бы возвести памятник жертвам Крещения Руси 990 года», – заявляют авторы петиции.

За 6 дней под петицией подписались 39 человек. Но сам факт ее появления, подчеркивают эксперты, в очередной раз подтверждает, что история является инструментом политических манипуляций: каждый режим пытается подогнать прошлое под себя. В ближайшее время, полагают политологи, среди врагов украинского народа рискует оказаться и Богдан Хмельницкий.

Киев, Платон Ефимчук

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