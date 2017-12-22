Илью Муромца и Соловья-разбойника на Украине признали имперскими пропагандистами

На Украине назвали былинных богатырей и сказочных разбойников имперскими пропагандистами.

Как уже сообщал «Новый День», в «Незалежной» запретили книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки». Соответствующее решение принял Национальный комитет по телевидению и радиовещанию. Эти книги нельзя продавать, цитировать, использовать любым способом в теле и радиоэфире и так далее.

Напомним, события, описываемые в былинах, происходят на территории древнерусского государства со столицей в Киеве. Все богатыри состояли на службе у князей Киевской Руси, в том числе и Владимира Крестителя, которого сегодня на Украине не жалуют, называя самозванцем, узурпатором и врагом народа.

В протоколе заседания Экспертного совета при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины, опубликованном украинскими СМИ, говорится: книги о богатырях запрещены к распространению на территории «Незалежной», так как не отвечают пунктам 3 и 4 Критериев оценки издательской продукции, утвержденных ГКТРУ.

«Пропаганда имперских геополитических доктрин, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, его государственного языка, культуры, главенствующей религиозной конфессии (православие) и служат идеологической основой возвращения Украины в сферу доминирования государства-агрессора», – записано в протоколе. За запрет книг «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и «Богатырские русские сказки» проголосовали 11 из 15 членов совета, против – 2, еще 2 воздержались.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.12.17

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