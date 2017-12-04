Не там родился: на Украине запретили Илью Муромца

На Украине запретили книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки». Соответствующее решение принял Национальный комитет по телевидению и радиовещанию. Эти книги нельзя продавать, цитировать, использовать любым способом в теле и радиоэфире и так далее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Минобороны Украины подкорректировало биографию русского богатыря, заявив, что он родился в городе Моровске под Черниговом: по словам военных чиновников «Незалежной» именно он в древние времена назывался Муромом, а не город во Владимирской области, в окрестностях которого, согласно русской версии, появился на свет богатырь.

Однако подчистка «метрики» не помогла: Илью Муромца, точнее – книги о нем и других богатырях, запретили за то, что они изданы в России. Аналогичная участь постигла уже 19 книг. В том числе «История Российского государства» Бориса Акунина, «Записки княгини Дашковой», пособие по химии, «700 новых устных тем по английскому языку», а так же «Большая энциклопедия школьника». Последняя, в частности, попала под запрет за то, что князь киевский родился не первым.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.12.17

Крымчанам подсказали, как можно избежать сноса самостроя. / Керчане жили в холодных квартирах из-за «забывчивой» управляющей компании. / Администрация Ялты готовится к худшему. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»