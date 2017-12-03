В Крыму пьяный водитель влетел в группу подростков, под колеса попали семеро

Следственное управление СКРФ по Крыму проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали подростки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 2 декабря около 21:30 по местному времени в селе Братское (Красноперекопский район). ВАЗ-2106 врезался в группу подростков. По одним данным пострадали 7 человек в возрасте 12 -16 лет, по другим – 8. Четырех пострадавших (по другим данным – шестерых) госпитализировали в районную больницу. Медики диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Их состояние расценивается как средней тяжести. Остальным оказана амбулаторная помощь.

Сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель, совершивший наезд, был пьян. Мужчина прошел медицинскую экспертизу, ее результаты пока не озвучиваются. Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Красноперекопск, Варвара Бурлакова

Красноперекопск. Другие новости 01.12.17

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