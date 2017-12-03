Целенаправленно наехал, а потом угрожал: родители пострадавших в Крыму подростков изложили свою версию ЧП

Родители подростков, пострадавших в ДТП в Красноперекопском районе Крыма, утверждают, что водитель наехал на детей специально, а потом угрожал и родителям.

Как уже сообщал «Новый День», 2 декабря около 21:30 по местному времени в селе Братское ВАЗ-2106 влетел в группу подростков.

Родители пострадавших заявили, что водитель был пьян и врезался в пешеходов неслучайно: «Он был пьян, вообще невменяемый. Он целенаправленно наехал на детей: они шли в противоположной стороне, он пролетел лежачий полицейский, хотя там освещено. Когда, мы приехали, все дети лежали на обочине, – рассказала RenTV мать одной из пострадавших. – Потрясающе: вышли работники ГАИ, и он (водитель) стоит и мне угрожает: ты сядешь на 10 лет, а я выйду – я вас всех посажу, всех запомню. Угрожал всем родителям».

Родственники пострадавших сообщают, что некоторые подростки получили очень тяжелые травмы – вплоть до перелома позвоночника, однако в СУ СКРФ по РК говорят только о закрытых черепно-мозговых травмах и сотрясении мозга. Медики состояние детей пока не комментируют.

Красноперекопск, Варвара Бурлакова

Красноперекопск. Другие новости 03.12.17

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