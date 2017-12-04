В Донбассе бойцы ВСУ убивают друг друга – потери впечатляют

Потери украинской армии в ДНР связаны

объясняются тем, что силовики стреляют друг в друга. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце ноября ВСУ захватили населенные пункты Гладосово и Травневое в нейтральной зоне.

За последние 12 дней, по данным ДНР, там погибли 17 украинских военнослужащих, еще 11 получили ранения. Это стало результатом перестрелок между подразделениями украинской армии.

«При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться», – цитирует Басурина «РИА Новости».

Он также сообщил о том, что украинская сторона минирует периметр вокруг оккупированных населенных пунктов. На одной из мин подорвался грузовой автомобиль с военнослужащими 128 бригады ВСУ, погибли трое.

Напомним, согласно официальным данным Киева, боевые потери ВСУ с начала вооруженной операции в Донбассе достигли 11 тысяч человек, треть из них погибли. Однако по информации Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, с апреля 2014 года по август​ 2017 года в связи с конфликтом на востоке страны погибли более 10 тысяч человек. Столько же составили небоевые потери (то есть понесенные не на поле боя), среди основных причин которых называют нарушения правил безопасности, а также неумеренные возлияния личного состава со всеми вытекающими последствиями. Между тем, жители занятых ВСУ Гладосово и Травневое жалуются на грубое нарушение их прав: им запрещено выходить из дома, они не могут запастись продуктами и водой. В Гладосово уже неделю нет электроэнергии, дома отключены от воды и тепла, сообщают в ДНР.

Члены миссии ОБСЕ, направившиеся в захваченные населенные пункты, заявили, что не могут попасть в Травневое, так как силовики не разминировали дорогу.

Донецк, Платон Ефимчук

Донецк. Другие новости 03.12.17

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