В Крыму и Москве разошлись в оценках энергопотребления полуострова

В Крыму необходимо строить новые энергетические объекты: мощности даже с учетом строящихся электростанций, не хватает.

Как уже сообщал «Новый День», энергосистема Крыма максимально потребляет 1 тысячу 442 МВт и является дефицитной: 800 МВт поступает по энергомосту «Крым – Кубань», объем собственной генерации составляет 460 МВт, причем две трети дают нестабильные ветровые и солнечные станции. Решить проблему планировалось за счет строительства Симферопольской и Севастопольской ТЭС суммарной мощностью 940 мегаватт: первые блоки по 235 мегаватт каждый должны быть запущены в 2018 году.

К концу текущего года планировалось подключить дополнительные блоки Сакской ТЭЦ, но сроки были сорваны. В Минэнерго РФ, что контракт с компанией «КрымТЭЦ» может быть расторгнут.

Ход работ на Сакской ТЭЦ обсуждался в конце минувшей недели на совещании у министра энергетики РФ Александра Новака. Вопросы разрыва инвестконтракта не рассматривались. Был подтвержден ход стройки: в декабре должны смонтировать первую очередь оборудования, в январе провести пусконаладочные работы, в феврале планируется дать первые 90 МВт, остальные 30 МВт – в ноябре 2018 года. Это «устроило» министра, господин Черезов говорил на совещании, «что стройка идет по плану», сообщает «Коммерсант», добавляя: в Минэнерго РФ от комментариев отказались.

Между тем, Крым просит федеральное правительство одобрить еще несколько проектов для закрытия энергодефицита, исходя из трех варианта роста потребления: утвержденного базового (1,52 ГВт), опережающего (1,66 ГВт) и максимального (2,5 ГВт).

В числе прочего предлагается увеличить мощности Камыш-Бурунской и Симферопольской ТЭЦ, суммарно дающих 116 МВт, минимум на 350 МВт, а в идеале – в 6 раз.

Инвестор – «КрымТЭЦ» – заявляет, что готов приступить к работе, но нужен механизм возврата инвестиций. По экспертным оценкам, вложения в проект могут составить 40-48 млрд рублей.

В Минэнерго принимать соответствующее решение не торопятся, считая, что проекты, завершающие в 2018 году с лихвой обеспечат Крым минимум на 10 лет: объем потребления в 2020 году оценен в 1,52 ГВт, объем мощности к концу будущего года (без учета зеленой генерации и реконструкции Сакской ТЭЦ) – 1,98 ГВт.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.12.17

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