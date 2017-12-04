Пройти по мосту через Керченский пролив можно будет уже до конца года

Пролетные строения автодорожной части моста через Керченский пролив до конца текущего года будут соединены с фарватерными участками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время со стороны Тамани и Керчи осталось по одному несоединенному с фарватером пролету. После того как все конструкции станут единым целым, по мосту откроется движение. Правда, пока только пешеходное, и передвигаться по нему смогут лишь строители, а вот для открытия автомобильного движения на мост необходимо будет уложить асфальт.

«Активно ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги. На сегодня по направлению из Тамани в Керчь уложено 8 километров асфальтобетона по нижнему слою и 7 километров – по верхнему. По направлению из Керчи в Тамань уложено 5 километров асфальтобетона по нижнему слою и 1,6 километра – по верхнему», – цитируют РИА «Новости» начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Романа Новикова. Ожидается, что оставшиеся участки автомобильной транспортной артерии строители заасфальтируют уже весной следующего года. При укладке асфальтового покрытия строители уделяют особое внимание ровности дороги.

Пролетные строения моста способны перемещаться под воздействием транспорта, отмечает Новиков, поэтому очень важно было сделать математическую модель поверхности и спроектировать ее до укладки асфальтобетона. «Мы рассчитали все показатели высотных отметок покрытия и на основании этих отметок выставили необходимые контролирующие приборы на деформационные швы. Мы добились того, чтобы водители минимально ощущали пересечение деформационных швов», – рассказал Новиков. По его словам, на дорожное покрытие автодорожной части моста предоставляется 12-летняя гарантия.

Напомним, ввод в эксплуатацию автодорожной части перехода запланирован на декабрь следующего года.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 04.12.17

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