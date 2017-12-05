Крымские отельеры начинают распродавать объекты из-за высоких налогов на землю и имущество

Высокие ставки налогов на землю и имущество вынуждают отельеров сворачивать деятельность в Крыму и продавать объекты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за три года размер платежей в местные бюджеты увеличился в 10 раз. Об этом сегодня на заседании президиума Госсовета Крыма сообщил глава комитета по санаторно-курортной отрасли и туризму Алексей Черняк, подчеркнувший, что более 20% стоимости путевки составляют налоги и сборы.

Так, Алуштинский городской совет увеличил арендную ставку на землю в 14 раз, и только курортный комплекс «Море», занимающий 8 га в Профессорском уголке, должен уплатить 46 млн руб.

«В Бахчисарайском районе за гостиницу нужно заплатить почти 9 млн руб налогов на землю и имущество, что превысило доходы собственника, и учредители приняли решение уходить с рынка, закрывать объект и выставлять его на продажу», – подчеркнул Черняк.

По его прогнозам, с учетом того, что с 1 января 2018 года будет применяться кадастровая оценка земли и имущества, издержки коллективных средств размещения только увеличатся.

«Фактические расходы на проведение оценки, землеустройства, кадастровых работ для одного санаторно-курортного учреждения составят несколько миллионов рублей, что также ляжет в стоимость путевок», – указал Черняк.

К налоговым платежам добавились возросшие расходы на обустройство и открытие пляжей. По словам Черняка один анализ морской воды и грунта в зависимости от пляжа обходится в сумму от 100 тыс руб до 200 тыс руб. Водолазное обследование дна – 5,25 руб за 1 кв м. Подсыпка одной карты пляжа начинается от 500 тыс руб.

«Итого для подготовки одной карты пляжа весной нужно потратить около 1 млн руб, что также отражается на стоимости путевки», – уверен Черняк.

Он предложил пересмотреть ставки налога на землю и имущество для санаторно-курортных и гостиничных учреждений, а также пообещал действенные меры в законопроекте по государственной поддержке туристической отрасли.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 05.12.17

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