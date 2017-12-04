В Крыму погода вновь задерживает авиарейсы

В Крыму из-за непогоды задерживаются авиарейсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», густой туман вмешался в работу главной воздушной гавани полуострова еще утром. В настоящее время видимость улучшилась, и аэропорт начал работать в штатном режиме: «Сейчас именно по погодным условиям два рейса задерживаются на прибытие и столько же на отправление», – сообщил РИА «Новый День» директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев.

Напомним, в конце ноября работа главной воздушной гавани Крыма была заблокирована также из-за тумана.

Как сообщал «Новый День», на полуострове объявлено штормовое предупреждение: днем 4 декабря и в ночь на 5 декабря на полуострове ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 20 – 25 метров в секунду. Особенно сложная ситуация ожидается на Южном берегу Крыма – в понедельник там прогнозируются очень сильные дожди.

Симферополь, Анастасия Зук

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