В Крыму «звезды» уровняли санаторий с грязелечением и отель на месте лодочной станции

Санаторный комплекс «Саки», расположенный на берегу целебного Сакского озера, получил, как гостиница, категорию «три звезды». Лечебная база и почти полуторавековая история бельнеологической здравницы в критерии оценки не входят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», санаторий «Саки» стал пятым объектом в Крыму лечебно-оздоровительного профиля, прошедшим категоризацию, и четвертым «звездным» в Саках. Причем три сакских санатория – «Саки», «Юрмино», «Потлава-Крым» – не смогли подняться по категоризации номеров выше «трех звезд», а «Северное сияние» значится в Федеральном перечне объектов туриндустрии как объект размещения «без звезд».

Для сравнения, в том же перечне отель «Калипсо», выросший на месте спасательной станции на набережной Алушты и подлежит сносу по предписанию муниципалитета, значится как «трехзвездочный», то есть равнозначный сакским санаториям.

Еще в ходе обсуждения предстоящей категоризации объектов туристической индустрии представители отрасли указывали, что в приказе министерства культуры РФ №1215 от 11.07.2014 г, который регламентирует процедуру, нет понятия «санаторий». Поэтому здравницы с опытом, лечебной базой, методиками и высокими результатами становятся в один ряд с гостиницами, базами отдыха и пансионатами.

Планируется, что со следующего года категоризация станет обязательной для объектов размещения с наличием более 50 номеров.

Саки, Глеб Заскоков

Саки. Другие новости 04.12.17

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