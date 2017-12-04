Пусть пьют простоквашу: Украинских военных лишат мяса

Минобороны Украины надумало изменить нормы питания бойцов ВСУ: вместо мяса кормить военных собираются кормить молочной продукцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий проект с новыми нормами питания военное министерство вынесло на обсуждение Кабинета министров. В случае одобрения, мясо первой категории – говядину, свинину и баранину заменят сухим молоком и простоквашей, а также другими кисломолочными продуктами в соотношении 1: 0,7. Изменения коснуться как военных в пунктах постоянной дислокации, так кто воюет в зоне АТО.

При этом одни эксперты отмечают, что инициатива Минобороны имеет сугубо коррупционные корни, а бойцам изменения в рационе преподнесут под «соусом» новых европейских стандартов, другие – не исключат, что военные рискуют стать вегетарианцами из-за того, что в «Незалежной» вскоре вступают в силу новые нормы питания для населения.

Между тем, бойцы ВСУ, особенно участвующие в военном конфликте на юго-востоке страны, очень часто жалуются на качество мясной продукции. Так, в мае в сухпайке бойцов АТО нашли зубы неизвестного происхождения.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 04.12.17

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