Саакашвили угрожает спрыгнуть с крыши в Киеве, внизу начались столкновения

Лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили угрожает спрыгнуть с крыши. Об этом сообщают киевские СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня в киевскую квартиру экс-губернатора Одесской области, экс-президента Грузии, а ныне лидера новой украинской оппозиции Саакашвили с обысками пришли сотрудники СБУ. Хозяин квартиры в 8-этажном доме №7 по улице Костельная (недалеко от Майдана Незалежности) взобрался на крышу. Туда же поднялись спасатели, но Саакашвили заявил, что прыгнет, если кто-то к нему прикоснется.

Двор дома заполнили силовики. Сторонники политика попытались соорудить баррикады напротив подъезда, в котором живет Саакашвили. Полиция пробует их оттеснить, начались столкновения между представителями оппозиции и правоохранительных структур.

В итоге Саакашвили задержали, сняли с крыши и увезли в неизвестном направлении, сообщили его сторонники.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.12.17

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