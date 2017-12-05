Саакашвили официально объявят агентом ФСБ

Украинский режим не знает, как одолеть своего бывшего грузинского друга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у президента Украины Петра Порошенко не придумали ничего лучше, как объявить вождя «революции роз» в непосредственной работе на Кремль в качестве агента. Об этом сообщают украинские блогеры.

В частности, Анатолий Шарий написал у себя в Facebook, что по его информации проведенный у лидера партии «Рух новых сил», бывшего главы Одесской ОГА и экс-президента Грузии, Михаила Саакашвили обыск связан с арестом «некого соратника Михо».

«Причина – якобы спонсирование акций из Москвы. Тех, что были связаны с импичментом. Как будто есть разговоры по телефону и переписка этого соратника, также как будто пара встреч снята. Указание отдал, конечно же, Отец Нации», – утверждает Шарий.

Напомним, сегодня сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры Украины пришли с обысками к экс-президенту Грузии Саакашвили. Он взобрался на крышу дома, угрожая, что прыгнет с нее, в случае если кто-либо прикоснется к нему. В итоге он все же был задержан силовиками.

Официальная версия СБУ поясняет задержание Саакашвили уголовным производством по статье «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». В то же время, адвокат Павел Богомазов утверждает, что Саакашвили озвучили подозрения «в содействии свержения государственного режима». Источники в силовых структурах Украины допускают возможность предъявления обвинений бывшему главе Одесской ОГА в покушении на конституционный строй, связывая это с якобы имеющимися у него контактами с бизнесменом Сергеем Курченко.

Между тем, в центре Киева началось противостояние украинских силовиков и сторонников Саакашвили. Последние не дают сотрудникам органов увезти своего лидера, перекрыв движение, в связи с чем силовики вызвали подкрепление.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 05.12.17

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