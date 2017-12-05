российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 декабря 2017, 13:19 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

Саакашвили официально объявят агентом ФСБ

Саакашвили официально объявят агентом ФСБ

Украинский режим не знает, как одолеть своего бывшего грузинского друга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у президента Украины Петра Порошенко не придумали ничего лучше, как объявить вождя «революции роз» в непосредственной работе на Кремль в качестве агента. Об этом сообщают украинские блогеры.

В частности, Анатолий Шарий написал у себя в Facebook, что по его информации проведенный у лидера партии «Рух новых сил», бывшего главы Одесской ОГА и экс-президента Грузии, Михаила Саакашвили обыск связан с арестом «некого соратника Михо».

«Причина – якобы спонсирование акций из Москвы. Тех, что были связаны с импичментом. Как будто есть разговоры по телефону и переписка этого соратника, также как будто пара встреч снята. Указание отдал, конечно же, Отец Нации», – утверждает Шарий.

Напомним, сегодня сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры Украины пришли с обысками к экс-президенту Грузии Саакашвили. Он взобрался на крышу дома, угрожая, что прыгнет с нее, в случае если кто-либо прикоснется к нему. В итоге он все же был задержан силовиками.

Официальная версия СБУ поясняет задержание Саакашвили уголовным производством по статье «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». В то же время, адвокат Павел Богомазов утверждает, что Саакашвили озвучили подозрения «в содействии свержения государственного режима». Источники в силовых структурах Украины допускают возможность предъявления обвинений бывшему главе Одесской ОГА в покушении на конституционный строй, связывая это с якобы имеющимися у него контактами с бизнесменом Сергеем Курченко.

Между тем, в центре Киева началось противостояние украинских силовиков и сторонников Саакашвили. Последние не дают сотрудникам органов увезти своего лидера, перекрыв движение, в связи с чем силовики вызвали подкрепление.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 05.12.17

Минсельхоз Крыма обещает в следующем году полить 40 тыс га садов и полей. / Украина может лишиться международной поддержки: США и страны ЕС теряют терпение. / Крым легализуют на мировом рынке с помощью блокчейна. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Саакашвили угрожает спрыгнуть с крыши в Киеве, внизу начались столкновения

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров

Крым, все новости

Минсельхоз Крыма обещает в следующем году полить 40 тыс га садов и полей

Украина может лишиться международной поддержки: США и страны ЕС теряют терпение

Крым легализуют на мировом рынке с помощью блокчейна

Саакашвили угрожает спрыгнуть с крыши в Киеве, внизу начались столкновения

Сначала жгли, теперь режут: парковка на улицах Ялты стала опасной

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости