Взгляд из Крыма: Порошенко – лошадь, дни которой сочтены

На Украине повторяется сценарий государственного переворота 2013-2014 годов, что может привести к отстранению Петра Порошенко от должности президента.

Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» озвучили известные крымские эксперты и политики.

Напомним, задержание и обыски у экс-губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили привели к столкновениям его сторонников с украинскими силовиками. Сотрудникам СБУ не удалось удержать Саакашвили, оппозиция смогла отбить своего лидера. В итоге столкновения привели к массовому сбору сторонников экс-президента Грузии у Верховной Рады, требующих начать процедуру импичмента. Тем временем, в правительственный квартал стягивают силовиков.

«Как бы пришли с обыском, как бы задержали, как бы освободили – здесь ключевое слово «как бы». И протест, который вроде бы уже полностью выдохнулся, он вспыхнул по-новому. Это абсолютная калька событий четырехлетней давности, когда в точно так же затухающем протесте в Киеве, со стороны силовиков вот этими «как бы действиями» по «как бы наведению как бы порядка» – все это приводило к новому подъему», – рассказал РИА «Новый День» политолог, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Андрей Никифоров.

По мнению эксперта, как будут дальше развиваться события на Украине «наверняка знают товарищи некоторых товарищей, которые проживают в Вашингтоне». Они же и решили повторить сценарий 2013 года, который тогда позволил добиться нужного результата по свержению власти.

«Если так – то Порошенко есть над чем задуматься», – уверен политолог.

Версии влияния американской стороны на возникновение протестов у Рады придерживается и первый секретарь крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач. По его мнению, «американцы меняют хромую лошадь на переправе», так как ранее сделанные ставки на Петра Порошенко себя не оправдали.

«Но меняют на такого же проходимца, на такое же ничтожество. Если не сказать хуже с точки зрения того, что он наделал свое время в Грузии», – озвучил свое мнение корреспонденту РИА «Новый День» политик.

Грач назвал действия силовиков на Украине «опереточной игрой», подчеркнув, что это подтверждает предположение о начале нового майдана на Украине.

«Он будет приобретать формы крайнего проявления хулиганских и бандитских форм. Для того, чтобы американцам решить эту проблему, и с одной стороны – держать в узде Украину, а с другой – пользоваться Украиной как гнилой перчаткой против России. Вот это сегодня суть всего происходящего», – уверен Грач.

Тем временем, сторонники Саакашвили уже озвучивают радикальные планы по «возвращению Крыма» в состав Украины, в случае если он получит пост президента. Одним из аргументов в таких заявлениях для них служит опыт экс-президента Грузии, полученный в вооруженном столкновении с Россией в 2008 году. Однако, по мнению депутата Госсовета Крыма Сергея Шувайникова, для Саакашвили агрессивные действия против полуострова могут закончиться фатально.

«Я думаю, что он никогда этого не посмеет. Вспомните, что стало с Дудаевым (ликвидированный российскими спецслужбами «президент Ичкерии» Джохар Дудаев – прим. «НД»). С Саакашвили будет еще хуже. Там не то, что ракета, там просто вообще вокруг него одна воронка останется, даже если он только подумает о том, чтобы развязать конфликт против Крыма», – предположил Шувайников в комментарии корреспонденту РИА «Новый День».

По мнению депутата, заявления сторонников Саакашвили про «возвращение Крыма» – политическая демагогия, необходимая для того, чтобы выдать его за «боевого» возможного кандидата в президенты Украины.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.12.17

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