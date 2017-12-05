В Киеве начинается новый майдан: Саакашвили сбежал, силовиков срочно стягивают к Раде

Сторонники Михаила Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ. Толпа оппозиции во главе с Михо двинулась к Верховной Раде.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня рано утром в киевскую квартиру экс-губернатора Одесской области, экс-президента Грузии, а ныне лидера новой украинской оппозиции Саакашвили с обысками пришли сотрудники СБУ.

Хозяин квартиры в 8-этажном доме №7 по улице Костельная (недалеко от Майдана Незалежности) взобрался на крышу. Туда же поднялись спасатели, но Саакашвили заявил, что прыгнет, если кто-то к нему прикоснется.

Тем временем, сторонники Саакашвили бросили клич в соцсетях и начали собираться во дворе его дома. Начались столкновения между оппозицией и спецназом.

Между тем, сотрудники СБУ сняли Саакашвили с крыши, поместили его в спецавтомобиль.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили был задержан в результате спецоперации за сотрудничество с беглым олигархом Сергеем Курченко, который, якобы, выделил полмиллиона долларов на организацию акций протеста в Киеве.

«Сегодня я обнародую первую часть спецоперации ГПУ и СБУ по срыву плана реванша прокремлевских сил в Украине. Оно касается сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Саакашвили с членами ОПГ Януковича – а именно Курченко. За деньги, за которые Михо проводил финансирование своих акций, цель которых захват государственной власти и содействие членам ОПГ Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования и для восстановления ими контроля над украденными активами», – цитирует Луценко Страна.ua.

Генпрокуратура собиралась просить суд посадить задержанного Саакашвили под круглосуточный домашний арест без права внесения залога с ношением электронного браслета. Суд по избранию меры пресечения назначен на 6 декабря.

Однако сторонники лидера РНС заблокировали кортеж силовиков во дворе дома улице Костельной, выломали двери микроавтобуса и освободили Саакашвили.

«Вы не дадите этим необразованным барыгам управлять. Я положу свою жизнь за свободу Украины и освобождения от барыг и олигархов», – заявил вновь освобожденный, призвав всех собраться на Майдане и «начать процесс избавления от Порошенко и его банды».

«Я говорил с СБУшниками, они их не любят, полицейские их не любят. Всю дорогу СБУшники ругали Порошенко. Не надо бояться. Нас миллионы, мы сильные, мы очень сильные. Мы свергнем Порошенко», – заявил лидер «Руха новых сил». И двинулся в сторону Верховной Рады. Сторонники отправились за ним.

Участники шествия пели гимн Украины, кричали «Слава Украине!», «Украина, вставай!»

У Рады начали собираться противники действующего режима, зазвучали требования начать процедуру импичмента. Протестующие принесли с собой необходимую аппаратуру и собираются начать митинг.

К правительственному кварталу стягиваются силовики.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.12.17

В Керчи дважды задавили одного пешехода. / Эксперт: антироссийские законы загоняют здоровых украинцев в социальное подполье. / В Симферополе взялись за мобильные кофейни. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»