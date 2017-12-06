С боярышником надо завязывать: Вован и Лексус снова разыграли главу Украины

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в очередной раз разыграли президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», они представились премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и предложили обсудить ситуацию вокруг Михаила Саакашвили.

По словам пранкеров, Порошенко сразу же включился в беседу и начал жаловаться на российские спецслужбы и украинских олигархов, по его убеждению, спонсирующих Саакашвили. И поклялся посадить буйного Михо.

«Мы попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии, – цитирует Кузнецова РИА «Новости», – а в конце пошутили: «Миша сказал, что вы слишком много пьете боярышника с горилкой». Порошенко понял, что его разыграли, послал нас и бросил трубку».

Другие издания уточняют: глава Украины прекратил разговор после того, как Вован и Лексус рекомендовали ему прогуляться теми же путем, что он предложил им.

Напомним, до этой беседы пранкеры уже дважды разыгрывали Петра Порошенко, в прошлом году МИД Украины даже заявил, что больше никто не сможет шутить подобным образом с президентом страны.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.12.17

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