В Киеве «обезглавили» оппозицию, Саакашвили пошел на крайние меры

Лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили задержали в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-президента Грузии «взяли» вчера около полуночи в квартире одного из сотрудников полиции. По данным СМИ, хозяин квартиры – бывший начальник главного управления Национальной полиции в Луганской области (занимал эту должность с октября 2015 по май 2016) Юрий Покиньборода. Летом 2016-го он возглавил управление одного из департаментов Национальной полиции Украины, однако в текущем году его уволили. На 19 декабря назначено судебное разбирательство по вопросу его восстановления на работе.

Между тем, Саакашвили доставили на допрос в управление СБУ в Киеве, а затем отправили в следственный изолятор в Аскольдовом переулке. Лидер оппозиции заявил о начале бессрочной голодовки и категорически отказался от какого-либо принудительного питания.

Возле СИЗО сразу же начали собираться сторонники Саакашвили, к зданию пришлось стянуть дополнительные силы полиции. Протестующие пытались организовать «народное восстание»: жгли костры, скандировали: «Киев, вставай! Киев, вставай!" Аналогичные призывы распространялись в соцсетях. Звучали даже предложения взять СИЗО штурмом, но организовать подобное «наступление» никто не рискнул, а «широкие массы» киевлян на улицу не вышли.

В партии «Рух новых сил» сообщили, что силовики атаковали палаточный городок оппозиции возле Верховной Рады, но в полиции это опровергают. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк официально заявил: «Никаких силовых действий, никакого штурма палаточного городка под Верховной Радой правоохранители совершать не будут, украинские граждане имеют право на мирный протест».

Меру пресечения для Саакашвили должны определить сегодня. Генпрокуратура запросила для него домашний арест.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.12.17

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