Саакашвили снова на свободе

Печерский районный суд Киева не прислушался к доводам обвинения и не стал ограничивать свободу Михаила Сакашвили домашним арестом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», суд отпустил оппозиционера под поручительство группы украинских парламентариев.

«Ходатайство прокурора в уголовном производстве о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили оставить без удовлетворения», – цитируют судью Ларису Цокол РИА «Новости».

После оглашения вердикта Михаил Саакашвили взметнул вверх руку, изобразив пальцами знак победы, и объявил, что не оставит в покое режим Петра Порошенко.

«Давайте объединяться и не будет попыток нас уничтожить», – продекламировал Саакашвили.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.12.17

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