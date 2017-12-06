В Киеве силовики штурмовали лагерь сторонников Саакашвили, протест растет

В Киеве возле Мариинского парка напали на палаточный городок сторонников лидера РНС Михаила Саакашвили.

Как уже сообщал «Новый День», новая волна протестов началась в украинской столице вчера, когда представители СБУ пришли с обыском к Саакашвили домой. Самого лидера новой оппозиции задержали и попытались доставить в СБУ, однако сторонники экс-президента Грузии отбили его у силовиков, выломав двери микроавтобуса, в который полиция посадила задержанного.

Саакашвили вместе со своими последователями направился в сторону Верховной Рады, туда же начали подтягиваться другие недовольные действующим режимом. Протестующие разбили палаточный городок возле Мариинского парка.

Сегодня в 6 утра на лагерь оппозиционеров напали. Спящих били дубинками, есть пострадавшие, заявляют очевидцы, обвиняя силовиков.

В полиции факт нападения признали, заявив, что это были мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили, но нападали не сотрудники на оппозицию, а, наоборот, протестующие на представителей силовых структур.

Обитатели палаточного лагеря укрепляют баррикады и запасаются шинами. Сам Саакашвили находится в гостинице «Киев» под усиленной охраной.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.12.17

Автомошенник выманил у доверчивых крымчан 800 тысяч рублей. / С боярышником надо завязывать: Вован и Лексус снова разыграли главу Украины. / Президент России подписал закон о соцподдержке крымских отцов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»