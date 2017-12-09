Саакашвили запросил из камеры историю Украины, мыло, галстук и афоризмы Рейгана

Друзьям Михаила Саакашвили, пребывающего в изоляторе СБУ, разрешили передать политическому узнику предметы гигиены, одежду и книги.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», набор для передачи был составлен согласно пожеланиям самого заключённого.

Соратники оппозиционера рассказали украинским журналистам, что «Михо» понадобился официальный костюм для выступления в суде, где он сам предстанет в качестве адвоката по собственному делу.

Также, для подготовки эмоциональной речи в последнем слове на судебном заседании, Михаил Саакашвили попросил доставить ему книги по истории Украины и выступления 40-го президента США, изданные на английском языке.

«Принесли ему костюм для выступления в суде. Он также попросил много книг по истории Украины и по Рональду Рейгану, потому что он очень его любит, любит его высказывания», – поделились подробностями соратники Саакашвили.

Ранее, мать заключённого, 71-летняя историк Гиули Аласания, в интервью грузинским СМИ назвала задержание сына незаконным, а украинский режим – недемократичным. Кроме того, она опасается, что простудившемуся Михаилу Саакашвили грозит воспаление лёгких после нескольких дней, проведённых в палатке. В камере, посетовала Аласания, её сыну не оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем временем сам узник СБУ призывает украинцев показать, «кто в стране хозяин».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.12.17

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