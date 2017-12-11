На Украине всё готово для заклания Саакашвили

Представитель генпрокуратуры Украины Александр Говорущак объявил о скором убийстве Михаила Саакашвили. Как водится в «Незалежной» – спецслужбами России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», тревожный звонок для непримиримого оппонента действующей украинской власти прозвучал сегодня в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения.

Вместе с Саакашвили будущей жертвой «российского покушения» объявлен соратник «Михо» Сиверион Дангадзе.

«От Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области поступило сообщение, что одной из попыток дестабилизации ситуации в Украине российскими спецслужбами может быть применена ликвидация Саакашвили и Дангадзе», – озвучил главную версию будущего следствия прокурор.

«Ну что, друзья! Готов наш грузинский бычок к закланию. Принимайте следующего «героя». Всё по сценарию: вот вам и сакральная жертва, и «русский след» в нагрузку», – мрачно иронизирует один из пользователей.

«Я уже писал: самый реальный сценарий развития событий – это то, что Саакашвили таки грохнут. И это будет не ФСБ. И даже не Порошенко», – предложил свою таинственную интерпретацию слов прокурора другой блогер.

Напомним, сегодня Печерский районный суд Киева не прислушался к доводам обвинения и не стал ограничивать свободу Михаила Сакашвили домашним арестом. В качестве одного из аргументов для оставления Саакашвили под арестом прокурор Говорущак привёл якобы грозящую подсудимому на свободе опасность.

В свою очередь, после объявления судом положительного для стороны защиты решения, Саакашвили взметнул вверх руку, изобразив пальцами знак победы, и объявил, что не оставит в покое режим Петра Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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