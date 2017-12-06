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Среда, 6 декабря 2017, 10:31 мск

Крым

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Задержан замглавы УФАС России по Крыму и Севастополю

Задержан замглавы УФАС России по Крыму и Севастополю

В Крыму задержали заместителя главы управления антимонопольной службы России по РК и Севастополю Вячеслава Токарева.

Как сообщили РИА «Новый День» источники в правоохранительных органах, Токареву инкриминируют получение взятки в размере нескольких миллионов рублей. При получении части суммы чиновника задержали сотрудники ФСБ.

Напомним, 8 ноября руководителя управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева нашли повешенным.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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