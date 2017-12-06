В Крыму нашли десятки трупов без голов

В Бахчисарайском районе найдено массовое захоронение людей без голов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находку сделали археологи, работающие в новостроечной экспедиции в зоне строительства трассы «Таврида».

По словам руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника отдела классической археологии Института археологии РАН Сергея Внукова, для ученых захоронение стало неожиданностью. Так как с подобными вещами в практике им приходится сталкиваться крайне редко.

Захоронение обнаружено под курганом, который археологи описали как «сложный»: он относился к эпохе бронзы и имел двухслойную каменную конструкцию. Останки были найдены в двух траншеях после разбора каменной конструкции – во время финальной зачистки. Все кости принадлежат мужчинам, во рвах они были расположены беспорядочно.

«Это жертвы массовой казни. Всего в двух рвах – останки более 70 человек. Все они без черепов», – рассказал Внуков.

По его словам, на останках были найдены следы отрубов. Он предположил, что казнили пленных. Там же были найдены две стрелы.

«Судя по стрелам, предварительная дата этого события – период X – XIII веков. Может быть и более позднее время. Мы будем разбираться, уточнять дату», – сообщил руководитель экспедиции, предположив, что массовая казнь могла быть связана с появлением в Крыму монголо-татар.

А вот куда делись черепа жертв, археологи сказать пока не могут. Внуков напомнил, что в указанный период времени «многие властители любили вывешивать головы своих врагов на пиках», и предположил, что в то время где-то появился «лес пик, на которых повесили эти черепа». Еще одна версия археологов связана с более поздней по временному периоду практикой турецких и татарских военных отрядов, которые отрезали своим жертвам головы и складывали их в виде пирамид. По мнению ученых, это служило приемом для устрашения противников.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.12.17

Захарова подтвердила факт попытки подрыва российского информпространства спецслужбами США. / «Нас нагнули как страну»: в Крыму выступление под нейтральным флагом назвали полной капитуляцией. / Визит Аксенова в Керчь заставил коммунальщиков «прибраться», но в шахматном порядке (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»