«Никакой оккупации не было»: парламент Чехии рассмотрит вопрос о признании Крыма

В парламенте Чехии инициируют рассмотрение вопроса о признании российского Крыма. Подержать это решение готовы минимум две партии.

Как уже сообщал «Новый День», президент Чехии Милош Земан еще 2 месяца назад, на заседании ПАСЕ в Страсбурге, назвал присоединение Крыма к России свершившимся фактом и предложил Москве и Киеву договориться о компенсациях Украине. Тогда сенат Чехии осудил высказывание президента: голосами 38 парламентариев из 47, присутствовавших на заседании, было принято постановление о том, что своими словами о Крыме глава государства «легитимизировал российскую агрессию против Украины». Сенат призвал Земана «проявлять сдержанность в своих заявлениях, чтобы не подрывать союзнические отношения и взвешенную внешнеполитическую ориентацию страны». Однако Земан ни взгляды, ни риторику не изменил: в ноябре он осудил двойные стандарте ЕС по вопросу воссоединения Крыма с Россией. Теперь на эту тему задумались и сами парламентарии.

Обсуждение вопроса инициирует партия «Свобода и прямая демократия» (СПД).

«Исходя из личного опыта, я намерен отстаивать в чешском парламенте легитимность воссоединения полуострова с Россией, – цитируют «Известия» члена комитета палаты депутатов (нижняя палата) по международным делам Ярослава Голика (СПД). – Никакой оккупации не было, и большинство крымчан приветствуют вхождение в состав РФ. В нашей партии существует консенсус по крымскому вопросу».

Поддержать СПД готовы представители Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), считающие, что вхождение полуострова в состав РФ – «завершенное дело», это произошло в соответствии с международным правом.

«Всё происходило на фоне вмешательства США, которые профинансировали переворот. Ну а о том русофобском курсе, который был взят на Украине после смены власти, излишне напоминать. Логично, что в ситуации общей нестабильности, напряженности и национальной угрозы жители Крыма, большинство которых – русские, решили действовать. Воссоединение полуострова с Россией – решенное дело, всё прошло в соответствии с международным правом, когда народ в условиях прямой угрозы воспользовался правом на самоопределение», – поясняют свою позицию в КПЧМ.

Отметим, СПД и КПЧМ заняли на октябрьских выборах 3 и 4 места: на их долю приходится около 19% мандатов. Большинство мест в парламенте получило движение «АНО», но и там признают: чехи все чаще высказываются о правомерности воссоединения полуострова c Россией.

«Неразрешенный вопрос о статусе Крыма мешает налаживанию отношений стран Запада и России. Решение проблемы – вопрос коммуникации. Надеюсь, что между государствами будут рушиться барьеры, а не создаваться», – заявил представитель «АНО» Станислав Берковец.

О бесполезности антироссийских санкций неоднократно говорил и лидер правящего движения Андрей Бабиш.

Вопрос о признании Крыма в парламенте Чехии собираются рассмотреть в 2018 году.

«Мы хотим познакомить наших коллег из других партий с реальной ситуацией в Крыму и получить их поддержку. После чего мы сможем поставить вопрос о признании легитимности воссоединения полуострова с Россией на голосование парламента, – рассказал Ярослав Голик. Более того, мы (СПД) намерены выступить с совместным обращением к новому правительству. Также мы организуем визит делегации из Крыма в Прагу для обсуждения возможностей политического, экономического и культурного сотрудничества».

Визит должен состояться в начале следующего года.

Прага, Артем Рокотов

Прага. Другие новости 06.12.17

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