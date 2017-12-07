Крымский ГУП уводят под «Звезду»

Крым расторг инвестсоглашение с московским ООО «Компания «Энергоремонт», подразумевающее развитие ГУП «» (ФСЗ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной причиной разрыва в РК называют неисполнение условий соглашения: «Энергоремонт» специализирующийся на ремонте и техобслуживании дизельных двигателей и дизель-генераторов, а также производстве запчастей, должен был вложить в завод деньги и поделиться своими заказами. Но, по словам министра промышленности РК Андрея Васюты, дефицит заказов сложился у самой компании, а обещанных 100 млн рублей на ФСЗ так и не дождались.

«Энергоремонт» представляет ситуацию иначе: план развития предприятия был разработан и представлен крымским властям, но завод требовал, чтобы инвестор погасил его долги без оздоровительных мероприятий, а представителей компании просто не пускали на завод.

Отметим, оборот ФСЗ по итогам 2016 года составил почти 19 млн рублей, а прибыль – 8,5 млн.

Но в текущем году завод попал в поле зрения прокуратуры, так как с июля по сентябрь не выплачивал зарплату, долг достиг 2,8 млн рублей. В среднем, каждому сотруднику недоплатили более 58 тысяч рублей.

Сейчас рассматриваются варианты сотрудничества ФСЗ с петербургским ПАО «Звезда», обслуживающим дизельные двигатели для Минобороны. Один подразумевает, что предприятие арендует в Феодосии пару цехов для ремонта судовых дизельных двигателей М500, сообщает «Коммерсант», другой – «Звезда» просто передаст ФСЗ часть заказов (по мнению Васюты, для вывода феодосийского завода на самоокупаемость достаточно 50 млн рублей в год).

По данным издания, НПК «Звезда» уже передала ФСЗ первые заказы.

Феодосия, Варвара Бурлакова

Феодосия. Другие новости 07.12.17

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