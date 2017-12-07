«Это настоящий позор»: США может оставить Украину без денег – повод уже нашли

В США заявили о намереньях сократить помощь в сфере безопасности Украине.

Как сообщал «Новый День», в «Незалежной» набирает обороты скандал вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ): в конце прошлого месяца агента службы задержали при попытке дать взятку сотруднику миграционного ведомства.

Тогда в НАБУ заявили, что генпрокуратура и СБУ сорвали спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе. После стало известно, что главу антикоррупционного комитета и директора НАБУ Артема Сытника собираются уволить.

Экс-министр обороны США Майкл Карпентер заявил: если конфликт вокруг чиновников антикоррупционного ведомства не будет исчерпан, то «Незалежная» лишиться финансовой помощи. «Если Рада проголосует за отставку главы антикоррупционного комитета и главы НАБУ, я лично буду рекомендовать сократить всю помощь Украине со стороны США, включая помощь в области безопасности», – написал в Twitter Карпентер и добавил, что украинские «разборки» – «это настоящий позор».

Как сообщал «Новый День», «война» украинских спецслужб всерьез обеспокоила и Госдепартамент. В американском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что данные события подрывают авторитет независимых антикоррупционных институтов, которым США и страны ЕС оказали поддержку. Отметим, только в 2017 году Украина получила 25 млн долларов в качестве помощи в сфере безопасности. Кроме того, проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает помощь Украине по разным программам на общую сумму около 150 млн долларов, хотя изначально планировалось, что только на «оборону» Украине дадут 500 млн долларов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.12.17

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