Украина может лишиться международной поддержки: США и страны ЕС теряют терпение

Вашингтон обеспокоен арестами должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце прошлого месяца агента НАБУ задержали при попытке дать взятку сотруднику миграционного ведомства.

В НАБУ заявили, что генпрокуратура и СБУ сорвали спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе.

«Война» украинских спецслужб всерьез обеспокоила Вашингтон. В американском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что данные события подрывают авторитет независимых антикоррупционных институтов, которым США и страны ЕС оказали поддержку. «Подрывают общественное доверие и рискуют подорвать международную поддержку Украины», – заявили в Госдепартаменте.

В тоже время «Незалежная» может лишиться и экономической поддержки. Так, по данным министерства сельского хозяйства США, например, украинская молочная продукция, оказалась не нужна европейскому потребителю. Специалисты американского ведомства, подчеркивают: европейцам пришелся не по душе вкус «молочки», кроме того большие сомнения вызывает ее безопасность.

Между тем, Украина теряет и поддержку давних союзников – например, Польши. По словам министра иностранных дел ПНР Витольда Ващиковского, проблемы в отношениях двух стран начались несколько лет назад: киевский режим запретил въезд на территорию «Незалежной» польскому высокопоставленному чиновнику, а также отозвал решение об эксгумации останков поляков, погибших на Украине в годы Второй мировой войны. При этом дипломат подчеркивает, что польская сторона пыталась работать с украинскими коллегами, но адекватного ответа не добилась. Он также заключил, что Польша продемонстрировала «ангельское терпение», которое Киев исчерпал.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 05.12.17

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