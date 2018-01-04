Доскакались: на Украине подвели итог «свободной торговле» с ЕС

Ассоциация с ЕС и поспешное введение зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом лишили Украину рынка СНГ, но не принесли никаких дивидендов на западном направлении. При этом рынок «Незалежной» завален европейской продукцией, с которой не в состоянии конкурировать местные производители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказали украинские экономисты в беседе с киевскими журналистами. По словам экспертов, ЗТС фактически не работает, так как украинские стандарты не признают в ЕС.

«Получается однобокая ситуация: для Европы ЗСТ есть, а для Украины нет. Однако все украинские производители не могут перейти на стандарты ЕС. Это невозможно с финансовой точки зрения: у предприятий и государства нет на это денег. Это соглашение является дискриминационным для Украины. Из-за него мы потеряли рынки СНГ и не получили ничего взамен», – отмечает бывший научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк. Он также подчеркивает, что в 2017 году «Незалежная» только достигла уровня торговли с ЕС, который был в 2013 году при экс-президенте Януковиче.

В свою очередь, экс-руководитель департамента министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников подчеркивает, что соглашение об ассоциации с ЕС выполняется, но, что называется, «в одни ворота». В документе, сетует эксперт, есть ряд пунктов, которые поставили Украину в невыгодное положение.

«Это уже вопрос к тем, кто это соглашение разрабатывал и ратифицировал с нашей стороны. Если мы согласились на такие условия, значит, их нужно выполнять. Можно вести переговоры об улучшении этих условий, однако отказаться от их выполнения нельзя. Соглашение работает так, как оно прописано, если нам чего-то не хватает, то надо было об этом думать раньше», – заявил Олейников и добавил, что Украине стоит надеяться только на то, что условия будут пересмотрены.

Как сообщал «Новый День», по данным министерства сельского хозяйства США, например, украинская молочная продукция, оказалась не нужна европейскому потребителю так как европейцам пришелся не по душе вкус «молочки», кроме того большие сомнения вызывает ее безопасность.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 04.01.18

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