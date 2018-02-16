Москва «содержит» железные дороги Украины

«Укрзализныця» неплохо заработала с помощью России: поезда из украинских городов в Москву стали самыми прибыльными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так, в прошлом году поезд «Киев – Москва» принес 154 миллиона гривен прибыли – около 330 миллионов в рублевом эквиваленте. При этом средняя заполняемость поезда составляла около 77%. Вторым из самых прибыльным стал также московский поезд, но с отправлением из Одессы: благодаря ему «Незалежная» получила 98 миллионов гривен – более 210 миллионов рублей.

Украинские железнодорожники отмечают, что прибыльными были и другие поезда в РФ, в том числе: «Хмельницкий – Москва», «Львов – Москва», «Ковель – Москва» и «Харьков – Москва».

Между тем, остальные пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в 2017 году стали убыточными. Общие потери за год составили 3,5 миллиарда гривен – около 7,5 миллиарда рублей.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.02.18

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