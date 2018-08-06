Киев готов «похоронить» «Укрзализныцю», чтобы досадить Москве

На Украине в очередной раз заявили о грядущем прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что поезда из украинских городов в Москву были самыми прибыльными, а остальные пассажирские перевозки в 2017 году стали убыточными, Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с РФ.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», – заявил в эфире украинского телеканала министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Отметим, ранее украинский чиновник уже анонсировал закрытие сообщения, запланированное на 1 июля прошлого года, не отрицая, что от данного решения пострадают граждане «Незалежной», а также «Укрзализныця», правда, тогда убытки предприятия были сведены к одной гривне.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году поезд «Киев – Москва» принес 154 миллиона гривен прибыли – около 330 миллионов в рублевом эквиваленте. Вторым из самых прибыльным стал также московский поезд, но с отправлением из Одессы: благодаря ему «Незалежная» получила 98 миллионов гривен – более 210 миллионов рублей.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.08.18

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