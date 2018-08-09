В Киеве гадают, как остановить поток украинских туристов и гастарбайтеров в Россию

Жители Украины массово ездят в Россию отдыхать или в поисках работы – радикалов это приводит в бешенство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские националисты обвиняют руководство «Незалежной» в бездействии и нежелании ограничить поездки жителей Украины в РФ.

«В начале «войны» у нас шли такие процессы, когда мы блокировали все российское, ничего не хотели российского, а сейчас откат назад. Сейчас уже считается нормальным поехать в Россию, не только для актеров и артистов. Много «заробитчан» работает в России. Тоже считается нормальным. Вся Украина начинает такой «заробитчанский» процесс в шоу-бизнесе, в строительстве, еще где-то, и нынешняя власть не делает ничего, чтобы дать какой-то посыл украинцам, что это ненормально. А я считаю это ненормальным», – заявила известная своими русофобскими взглядами украинская детская писательница Лариса Ницой.

В том, что украинцы не считают свои поездки в Россию чем-то из ряда вон выходящим, уверен и украинский скульптор Олег Пинчук. По его словам, жители «Незалежной», причем не только представители шоу-бизнеса, даже и не пытаются делать тайну из своих посещений территории соседней страны.

«Очень много художников, которые сели и поехали – в Крым, в Сочи. Много кто не афиширует. Есть такие люди, которые афишируют: смотрите, я была в Крыму, в Сочи, где-то в Москве, на Красной площади», – сказал Пинчук.

Как уже сообщал «Новый День», ранее высокопоставленные украинские чиновники предложили прекратить с Россией автобусное и железнодорожное сообщение.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 09.08.18

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