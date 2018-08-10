Украинское нашествие: число пересекающих границу с Крымом выросло на треть

Число пересекающих украинскую границу с Крымом в середине лета выросло более чем на треть. Об этом официально заявили в министерстве по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение июля границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 349 тысяч 528 человек и 53 тысячи 276 транспортных средств. Это на 35,76% больше, чем в июне, отмечают в украинском ведомстве.

Наибольший поток идет через пункт пропуска Чонгар, где границу в течение месяца пересекли почти 174 тысячи человек, причем поток в Крым на 8% превысил количество двигавшихся в обратном направлении.

Аналогичная тенденция отмечена в пункте пропуска «Каланчак»: в направлении Украины зафиксировано 69 тысяч 486 человек, в направлении Крыма – 75 тысяч 333 человек.

В зоне ответственности КПВВ «Чаплинка» границу пересекли 29 тысяч 900 человек, в Крым въехало на 12%, чем выехало из него.

В министерстве заявляют: жители Крыма едут на Украину для посещения родственников, оформления документов или за товарами. Зачем жители Украины едут на полуостров, в ведомстве уточнять не стали.

Напомним, по данным министерства курортов и туризма Крыма, на долю украинцев приходится около 10% турпотока. А украинские националисты обвиняют руководство «Незалежной» в бездействии и нежелании ограничить поездки жителей Украины в РФ.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.08.18

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