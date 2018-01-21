В Киеве открыли аксиому: без кредитной линии МВФ «украинская идентичность» – ничто

«Украинский национальный проект» исчерпал доставшиеся в наследство от СССР последние внутренние резервы и теперь полностью зависит от милости внешних игроков и международных институтов. Однако спасать киевский режим никто не торопится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», мрачную картину настоящего и будущего валютной и государственной состоятельности «Незалежной» описал топ-менеджер инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в своей авторской колонке для киевского журнала «Новое время».

По мнению инвестора, без срочных денежных вливаний, а затем – долгосрочной денежной подпитки со стороны МВФ, Украину ждёт финансовая и национальная катастрофа.

В таком случае, рассуждает Фурса, если «повезёт», то Украину на полное содержание и, как следствие, под своё геополитическое крыло может взять Китай. При самом же «печальном» развитии событий, предрекает украинский специалист, «Незалежная» окончательно проиграет свою «историческую войну» с Россией.

«Останутся только китайцы. Которые мудры и захотят взять нас еще дешевле, а значит, спешить не будут. И на первых порах мы будем выдавливать из себя последнее, улыбаясь и помахивая рукой электорату из телевизоров. Но инвестиций не будет. Экономический рост начнет угасать. Резервы будут таять. Дотянем ли мы так до выборов президента? Вполне возможно. Хватит ли ресурсов дальше? Нет. Потому что по долгам придется платить. Потому что новых денег не будет», – констатирует Фурса.

Первой, уверен аналитик, падёт гривна, а далее последует необратимое и жёсткое урезание всех социальных расходов.

«Инфляция сама сократит реальные расходы. Девальвация гривны приведет к резкой стоимости импортных товаров. В том числе, стоимости газа. И тогда снова нужно будет либо резко повышать тарифы (но нет, у нас же популизм, нельзя), либо наращивать дефицит бюджета. А это приведет к еще большей девальвации. И все это на фоне политической турбулентности новых выборов, когда и так многие люди бегут запасаться долларами. И если сейчас динамика курса гривны подвержена лишь сезонным факторам, и лишь параноики или сознательные лгуны пугают нас курсом по 50, то без программы МВФ любой курс становится реальным», – отмечает эксперт.

По мнению Фурсы, если без внешнего финансирования Украина ещё какое-то время протянет, что называется, на «подножном корме», то во время очередного мирового кризиса рухнет окончательно.

«И если просто без МВФ нам будет очень больно, то в момент цикличного кризиса и без МВФ нас ждет катастрофа. Которой наверняка будет пользоваться Россия. Ведь нет более желательного результата для Путина, чем экономический коллапс в Украине. Таким образом, МВФ сейчас не только гарант нашего экономического благосостояния, но и наш основной союзник в войне с Россией. И цена разрыва отношений с МВФ будет соответствующей», – паникует Фурса.

Как сообщал «Новый День», ведущие украинские экономисты убеждены, что никаких инвестиций в экономику «Незалежной» со стороны Запада ждать уже не приходится. В лучшем случае, можно надеяться только на минимальное денежное содержание со стороны МВФ, если в Вашингтоне и Брюсселе решат «не давать утонуть» антироссийскому проекту «Украина».

Симферополь, Валентин Карамазов

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