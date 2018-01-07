Неуправляемая рабыня: МВФ возьмёт Украину на минимальное содержание – лишь бы не досталась Москве

Украина, погрязшая в коррупции, безнадёжных долгах и управленческом кризисе, уже точно не получит ни инвестиций, ни средств МВФ на развитие.

Запад сегодня стоит перед политической дилеммой: снять с себя тяжёлое бремя и допустить дефолт «Незалежной», отпустив её «в объятия Кремля», или взять киевский режим на длительное, но максимально экономное содержание.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к таким выводам пришли авторитетные украинские экономисты в интервью киевскому информагентству национальных новостей.

По мнению экспертов, чтобы получить очередные транши МВФ, Петру Порошенко придётся пойти на выполнение всех требований фонда, что невозможно по внутриполитическим причинам.

«Украинской власти придётся выполнить все требования, потому что без денег МВФ, если не в 2018, то в 2019 году нам придётся объявить состояние дефолта государственного бюджета. Ведь именно на следующие три года (2018, 2019 и 2020) приходится пик выплат внешних долгов.

А это 20 млрд государственного долга, и гарантированного государственного долга, а также 5 млрд долга государственных предприятий, если они не смогут его самостоятельно оплатить. То есть в целом 25 млрд долларов», – объяснил председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак и повторил, что без внешних валютных вливаний, при планируемом курсе 30 грн за доллар, такая сумма долга для украинского бюджета абсолютно неподъёмна.

«Поэтому деньги МВФ нам критически нужны, тем более, что с ними напрямую связаны деньги Евросоюза. Не будет денег от МВФ – не будет денег от ЕС. Поэтому украинской власти, хочет она того или нет, придётся выполнить требования МВФ, чтобы не доводить ситуацию до дефолта государственного бюджета», – резюмировал экономист.

Между тем, бывший научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк уверен, что без учреждения антикоррупционного суда, а главное – без открытия рынка свободной продажи земли, МВФ откажется финансировать Украину. Тем более, подчеркнул эксперт, что Верховная Рада не даст согласие на распродажу государственных земель.

«Возможно также частичное выделение 1-2 млрд долларов транша, если рынка земли не будет. Рада проголосует за антикоррупционный суд. Но про исполнение всей программы и всех требований речь идти не может», – констатирует Степанюк.

Вместе с тем, эксперт Экономического дискуссионного клуба, бывший руководитель департамента министерства экономического развития и торговли Евгений Олейников надеется, что Запад не допустит окончательного краха антироссийского «проекта Украина» и будет вынужден согласиться хотя бы на минимальные дотации для «Незалежной».

«Нас не поставят в ситуацию фактического банкротства и не оставят один на один с Россией, уже хотя бы потому, что взаимоотношения с нами – не только вопрос ценности, но и европейских внешнеполитических возможностей, поскольку Европа во многом на основе взаимоотношений помощи развивающимся странам выстраивает свою внешнюю политику. И если Украина не станет историей успеха, а превратится в полноценный «фейлд стейт» (несостоявшееся государство), а риски такие есть, если мы запутаемся в наших долгах, не сможем с ними справиться и объявим дефолт, то это будет очень серьёзный удар по ЕС», – рассуждает Олейников.

Эксперт полагает, что между конепциями «помогать активно развиваться» и «не давать утонуть» – МВФ, скорее всего, выберет второй вариант, так как Украина окончательно утратила доверие европейцев.

Олейников напомнил, что совсем недавно еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил, что Европа обладает всеми механизмами для финансового спасения Украины, но есть ключевая проблема: отсутствие доверия Киеву со стороны Брюсселя. Поэтому новая позиция ЕС такова: готовы платить, но только по факту. Предоставлять Украине средства отныне будут исключительно по результатам выполненной работы, в первую очередь, после чёткого выполнения нескольких условий в сфере борьбы с коррупцией.

«Это очень негативный сигнал. По сути, европейцы сказали, насколько это позволяет дипломатия, Украина просто обманывает ЕС. Поэтому они готовы помогать очень ограниченно. Это говорит о том, что шансы получить деньги, как мы это делали раньше в 2015 и 2016 годах, авансом, под обещания будущих реформ, мы уже не сможем», – посетовал экономист.

При этом Олейников добавил, что в скором времени придётся расстаться с ещё одной гарантированной статьёй дохода бюджета – транзитным сбором за поставляемый в Европу российский газ. ЕС устал не только финансово, но уже и политически поддерживать Украину, постоянно препятствуя выгодному для себя запуску второй ветки «Северного потока».

«Европа достаточно осторожно высказывается о «Северном потоке», потому что там власть осознает свою политическую ответственность за сказанные слова», – подытожил эксперт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.01.18

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