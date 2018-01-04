Россия продлила транзитные ограничения для украинских товаров

Президент России Владимир Путин продлил указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при осуществлении транзитных перевозок из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение действовало до 31 декабря 2017 года, а в соответствии с новым распоряжением продлено до 30 июня текущего года.

Отметим, с 1 января 2016 года в РФ вступил в силу запрет на поставки ряда продуктов из Украины, аналогичный запрету, принятому в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Как сообщал «Новый День», ранее правительство Украины приняло решение ввести эмбарго на ввоз в страну мяса, водки, пива, сигарет и других товаров из РФ, поспешно обменяв выгоды торговли с Таможенным союзом на присоединение к зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

В результате «Незалежная» лишилась рынка СНГ, а украинские «прилавки» завалены европейской продукцией, с которой не в состоянии конкурировать местные производители.

Напомним, в январе 2016 года Украина закрыла транзит российских товаров в Молдавию.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 04.01.18

Медведев сделал ручкой держателям украинских лицензий на крымские шельфы. / Коварный склон: крымская гора не покорилась китайскому джипу (ФОТО). / В Крыму продемонстрировали Вашингтону и Киеву скорость развёртывания комплекса С-400. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»