Евроинтеграция: Украину накроют молочные бунты – сельчан лишат последнего заработка

В рамках перехода на стандарты Европы на Украине собираются запретить производителям закупку молока в домашних хозяйствах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с июля в «Незалежной» вступит в силу государственный стандарт Украины (ГСТУ) 3662:2015 «Молоко-сырье коровье. Технические условия», регламентирующий требования и условия получения сырья для молочных заводов. В частности, нововведение делит все молоко в зависимости от качества на второй, первый, высший сорта и сорт экстра. При этом в Европе только один стандарт для сырья, и из допустимых по украинскому ГСТУ ему соответствует только экстра.

Стоит отметить, что после так называемой революции «гидности» жителям украинских сел пришлось завести рогатых кормилиц, чтобы хотя бы как-то выживать. Сегодня корова есть буквально в каждой сельской семье. В связи с чем более 25% сырья для молочной отрасли страны – это так называемое домашнее молоко, собираемое с частных подворий.

«Село гудит, как растревоженный улей. Люди узнали о законе, запрещающем принимать молоко у населения. Узнали 2 января 2018 года. Им этот закон показали закупщики и предложили выход. Они согласились принять молоко. Но по две гривны, а брали по пять», – пишут «Известия». Эксперты отмечают: чтобы домашнее молоко было сорта экстра, сельчанам придется купить хорошие доильные аппараты. Однако механического помощника есть смысл покупать, когда в хозяйстве есть несколько десятков молочных коров. В связи с этим сельчанам, видимо, чтобы они могли выжить, предлагают создавать кооперативы и совместно всем селом покупать необходимое оборудование. Таким образом, для обычного жителя деревни «евроинтеграция» становится неподъемной ношей. Ударят новые стандарты и по кошелькам покупателей: если сельчане не захотят сдавать молоко за копейки, образуется дефицит молочной продукции, цены взлетят вверх, а качество будет только ухудшаться.

Новые стандарты изменят не только молочный, но еще и мясной рынок страны. Фактически с 1 июля под «табу» окажется забой животных: без соответствующих документов мясо можно будет использовать только для личных нужд. И львиная доля продаваемого мяса и произведенных в домашних условиях мясных продуктов окажется вне закона.

Как сообщал «Новый День», по данным министерства сельского хозяйства США украинская молочная продукция, оказалась не нужна европейскому потребителю. Специалисты американского ведомства подчеркивают: европейцам пришелся не по душе вкус «молочки», кроме того большие сомнения вызывает ее безопасность.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 29.01.18

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