Заелись: в США объяснили, почему Украина сокращает производство зерновых

Украинцы так хорошо живут, что перестали есть хлеб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство сельского хозяйства США посчитало урожай пшеницы и кукурузы в Крыму и на Украине. Расчеты велись отдельно. Аналитики отметили: в Крыму сбор этих видов зерновых растет, в «Незалежной» падает.

«По данным, имеющимся в распоряжении Службы сельского хозяйства зарубежных стран в Киеве, производство зерна на Крымском полуострове оценивается следующим образом: пшеница – 870 тысяч тонн (на 13% больше, чем в прошлом году); кукуруза – около 7 тысяч тонн (на 33% больше, чем в прошлом году), – заявили в минсельхозе США. – По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от декабря 2017 года, украинские фермеры собрали урожай: пшеницы – 26,1 млн тонн (на 2% меньше, чем в предыдущем году); кукурузы – 25,2 млн тонн (на 13% меньше, чем в предыдущем году)».

Кроме того, на Украине снизился сбор урожая ячменя на 14%, а вырос сбор лишь одного вида зерновых – ржи – на 23%.

Американские аналитики прогнозируют, что производство зерновых на Украине продолжит снижаться, так как потенциальные площади для зерна заняты подсолнечником и соевыми бобами.

При этом снижение украинского производства зерновых в США объяснили тем, что граждане «Незалежной» стали лучше жить: «Сокращение продовольственного потребления зерновых (главным образом пшеницы) на Украине обусловлено главным образом двумя факторами: 1) устойчивое снижение населения страны; 2) смещение структуры потребления продуктов питания от потребления преимущественно хлеба и хлебобулочных изделий в пользу увеличения доли более дорогостоящей мясомолочной продукции в результате устойчивого роста средней зарплаты».

В докладе не учитывается, что вместе с зарплатами на Украине большими темпами растёт инфляция, которая влияет на рост цен, отмечает RT. По данным Государственной службы статистики Украины, среднегодовая инфляция в стране в 2017 году достигла 14,4% при первоначальном прогнозе Нацбанка 8%. В 2016 году инфляция в стране составляла 13,9%. По информации статистического ведомства, с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года хлеб на Украине подорожал на 18,4%, мясо – на 30,1%, молоко – на 28,2%, яйца – на 37%, овощи – на 37,6%, масло – на 29,1%. При этом расходы сельхозпроизводителей выросли на 22,8%.

Напомним, Украина считается одной из беднейших стран Европы: «чистый» заработок среднестатистического украинца составляет €190 (5918 гривен). Это самый низкий показатель. При пересчете на «покупательную способность» внизу рейтинга оказываются Армения и Молдова: хотя зарплаты здесь немного больше, чем на Украине, но цены выше. «Незалежная» в этом списке находится на третьем месте снизу.

Между тем, поставщики украинских торговых сетей просят правительство срочно прибавить к социальным выплатам и пенсиям граждан «Незалежной» хотя бы по 300 гривен (615 рублей): из-за отсутствия доходов без малого половина жителей Украины не могут позволить себе покупку мяса, яиц и молока.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.01.18

Сергей Аксенов рассказал, как Украина может вернуться в Крым. / На Ай-Петри ребенок упал в 4-метровый провал. / «Опасно для жизни»: На Украине сравнили с тяжёлой никотиновой зависимостью тягу граждан к российской культуре. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»