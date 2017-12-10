Кому в Европе жить хорошо: самой бедной оказалась Украина

Украинцы оказались самыми низкооплачиваемыми в Европе. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра Texty.org.ua, изучив, сколько остается от зарплаты после вычета налогов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оказалось, что «чистый» заработок среднестатистического украинца составляет €190 (5918 гривен). Чуть лучше обстоят дела в Молдавии (€216) и Азербайджане (€232). Далее следуют Армения и Грузия (€251 и €293 соответственно). В Белоруссии этот показатель составляет €320. Немного больше получают в Казахстане, Албании и Македонии. Замыкает 10-ку самых «низкооплачиваемых» стран Сербия – €396. Россия на 11 месте – €474.

Больше всего в странах Восточной Европы получают в Польше – €748, но это почтив 2,5 раза меньше, чем в одной из беднейших западноевропейских стран – Испании (€1749). Кстати, в Италии получают всего на €9 больше, чем в Испании. А наибольшие суммы «на руки» выдают жителям Лихтенштейна, Монако и Швейцарии.

«Чистая» зарплата в странах Европы (инфографика Texty.org.ua)

Если ранжировать страны по уровню зарплат до вычета налогов, то Украина опять оказывается на последнем месте (€237 или 7350 гривен). Россия – на 7 месте с конца (€384).

Уровень зарплат до вычета налогов (инфографика Texty.org.ua)

При пересчете на «покупательную способность» внизу рейтинга оказываются Армения и Молдова: хотя зарплаты здесь немного больше, чем на Украине, но цены выше. «Незалежная» в этом списке находится на третьем месте снизу.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.12.17

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