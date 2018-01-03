Украинцы разлюбили мясо – поставщики продмагов бьют тревогу

Поставщики украинских торговых сетей просят правительство срочно прибавить к социальным выплатам и пенсиям граждан «Незалежной» хотя бы по 300 гривен (615 рублей).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за отсутствия доходов без малого половина жителей Украины не могут позволить себе покупку мяса, яиц и молока.

«У части людей, у тех, кто работает, доход растет. А у части тех, кто живет на социальные выплаты, а таких 40%, у них потребление снижается из-за того, что они получают практически столько же, сколько и год назад, а цены на коммунальные услуги плюс продукты значительно выросли», – цитируют киевские СМИ председателя Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

По словам Дорошенко, цены на продукты в магазинах Украины в среднем подскочили на 35%. Жители вынуждены покупать меньше товаров, поскольку падает покупательская способность: «В результате мы можем наблюдать, что мы производим столько же, но экспорт наш растет, потому что внутренний спрос не может потребить столько же, сколько было раньше», – рассказал Дорошенко.

Чтобы увеличить спрос, эксперт предлагает снизить ставки НДС на продукты, которые украинцы стали меньше потреблять.

«Если мы снизим НДС на 13%, чтобы достичь средней европейской ставки, то практически на столько же будет увеличен спрос. Условно, на сколько снижаем – на столько и увеличивается спрос. Сейчас все, что мы получаем в виде пенсий, соцвыплат – все идет на продукты питания, поэтому, если люди будут иметь на 300 грн больше, те же 300 грн пойдут на продукты», – пояснил эксперт.

Что делать тем украинцам, кто работает, но получает крайне низкие зарплаты, Дорошенко не пояснил.

Как уже сообщал «Новый День», Украина признана самой бедной страной в Европе. Средняя зарплата украинца в 23 раза меньше, чем у гражданина Швейцарии и составляет всего 190 евро. Что напрямую отражается на покупательской способности населения. Ситуацию ухудшает стремительный рост цен на продукты питания, от которых некоторым жителям Украины приходится попросту отказываться. К примеру, сало за предыдущий год выросло в цене на 68%, свекла – на 58%, морковь – 57%, свинина – 37%, говядина – 30%.

Между тем, стоимость пошива одежды ведущих мировых брендов на Украине в четыре раза ниже китайской. Украинские работники фабрик получают лишь 0,5% от цены вещи в европейских бутиках.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 03.01.18

Представитель Киева в Минске: Донецк – это Белфаст с ядерным прикрытием. / Археологическая революция в российском Крыму разбудила органы Украины. / Возвращённые советские фильмы побили все телерейтинги на Украине. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»