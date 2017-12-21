Гудбай, сало, прощай, борщ: украинцы переходят на пустую юшку

На Украине стремительно дорожает «борщевой» набор и самый любимый национальный продукт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года сало поставило рекорд, поднявшись в цене на 68%.

Средняя стоимость за 1 килограмм в Киеве колеблется между 100 и 150 гривнами ( 210 -315 рублей по текущему курсу – прим. «НД»).

На втором месте по темпам роста цен оказалась свекла – 58%. Всего на 1% ей уступила морковь, сообщил на своей странице в социальной сети председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В топ-5 продуктов, за ценами на которые украинцам не угнаться, попали также свинина (+37%) и говядина (+30%). В рублевом эквиваленте стоимость этих видов мяса за один килограмм увеличилась на 54 рубля 60 копеек. На столько же подорожало сливочное масло. На 42 рубля больше теперь приходиться платить и за мягкий сыр.

При этом доходы украинцев не растут. Как уже сообщал РИА «Новый День», согласно свежим исследованиям, Украина признана самой бедной страной в Европе. Средняя зарплата гражданина «Незалежной» в 23 раза меньше, чем у жителя Швейцарии, и составляет всего 190 евро (13 тысяч 208 рублей).

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 21.12.17

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