«Теряем лицо»: Евросоюз лишает Украину национального символа

Запрет на продажу сала будет означать потерю национальной индивидуальности Украины, не говоря уже о разрушении экономики. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Раде по требованию Евросоюза зарегистрировали законопроект, запрещающий реализацию без спецразрешений продукции, полученной на частных подворьях.

«Евросоюз требует, чтобы украинцы выращивали на своих подсобных хозяйствах продукцию исключительно для себя. На продажу нельзя. Реально промышленного производства сала в Украине нет. Все ориентировано на мясо. Как правило, самое вкусное и качественное сало, украинцы производили в личном подворье. Этот продукт и шел на рынок. И его хватало не только местному рынку, но и продавалось соседям, в ту же Россию. Теперь будет запрещено такое производство. Запрет предполагает наказание за попытку торговать домашней продукцией на рынке. Сам продукт в таких случаях подлежит уничтожению.

Теряем лицо. Фактически расстаемся с национальным символом украинцев, – говорит Оленйик. – На наш рынок идет иностранная продукция. Цена завышенная, качество отвратное. То же польское сало это побочное производство без души. Какое может быть качество при таком подходе? Как бы при таком подходе нам не стать теми, кто будет рассказывать потомкам, какое было в Украине настоящее сало. Закон, запрещающий продажу домашнего сала и мяса должен вступить в силу в 2020 году. Уже сегодня Украина нарастила импорт свинины из стран Евросоюза на 64%. Это только за прошлый год».

Олейник надеется, что закон о запрете домашнего украинского продукта принят не будет. Но другие украинцы не столь оптимистичны: «Этот «закон», запрещающий продажу домашнего мяса и сала, как и многие другие, которые таким же образом работают в интересах ЕС и США, подтверждают, уже в который раз, что во властных кабинетах сидит не правительство Украины, а агенты, лоббирующие экономические и политические интересы Запада. Обидно за нашу страну, которая так долго передерживает оборотней и предателей!»

«Запрет закупки молока у крестьян, запрет продажи мяса на рынках – это все делается для уничтожения украинцев. Ведь украинец – это собственник и хозяин. Уничтожив хозяйства, они уничтожат Украину», – пишут в соцсетях.

«За что боролись, на то и напоролись! Рвались же в Европу, вот и ворвались, как хотели. Жизнь сладкая началась. То ли ещё будет...»

Напомним, в течение 2017 года сало на Украине подорожало на 70%.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.04.18

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